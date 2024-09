JSW Koks odpiera zarzuty Rafako. W tle inwestycja badana przez prokuraturę

Historia kontraktu

Zamawiający przypomniał, że umowę na budowę bloku energetycznego opalanego oczyszczonym gazem na terenie koksowni JSW Koks w Radlinie podpisano w czerwcu 2019 r. Koszt inwestycji szacowano wówczas na ok. 289 mln zł netto. Rafako w ślad za zaakceptowanymi warunkami przetargu (w tym brakiem zmian i waloryzacji wynagrodzenia) podjęło się realizacji umowy w 29 miesięcy. - W preambule umowy oraz oświadczeniach Rafako zawarto zapisy, że przystępując do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonawca skalkulował i przewidział wszelkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Pomimo zapisów umowy i oświadczeń, Rafako nie zrealizowało inwestycji w terminie, a w latach 2021-23 podpisano szereg aneksów do umowy oraz ugodę, w wyniku których ówczesny zarząd JSW Koks zgodził się na daleko idące ustępstwa" - napisano w oświadczeniu firmy.

Umowa JSW Koks z Rafako dotyczy budowy kogeneracyjnego bloku energetycznego na gaz koksowniczy o mocy ok. 32 MW elektrycznych oraz 37 MW cieplnych.

Wśród tych ustępstw wymieniono: wzrost wartości umowy o ponad 150 mln zł, do ponad 447 mln zł, zrzeczenie się roszczeń JSW Koks w stosunku do Rafako i zgodę na przesunięcie terminu zakończenia kompletnego obiektu na 30 czerwca 2023 r. Ponadto, mimo braku realizacji umowy w tym terminie, w kwietniu 2024 r. ówczesny zarząd JSW Koks podpisał z Rafako kolejny aneks do umowy, który powodował następny wzrost jej wartości o ponad 21 mln zł. Władze Rafako podawały na konferencji prasowej, że wartość projektu urosła już do ok. 500 mln zł, w efekcie ciągłych zmian w projekcie po stronie inwestora. – W efekcie mamy szyty na miarę projekt z licznymi zmianami – mówił prezes Stańczuk.

Radlin w Prokuraturze

Czytaj więcej Firmy Rafako z wnioskiem o upadłość. JSW Koks odpiera zarzuty Rafako składa wniosek o upadłość, a jako bezpośredni powód podaje działanie spółki skarbu państwa JSW Koks, która skorzystała z gwarancji bankowej na realizowany kontrakt. W efekcie Rafako traci płynność. Strony tłumaczą swoje racje.

Obecny zarząd JSW Koks narzeka także na decyzje poprzedników. - Należy dodać, że decyzje poprzednich władz spółki JSW Koks, dotyczące inwestycji związanej z EC Radlin i sposobu jej prowadzenia, są obecnie przedmiotem badania prokuratury - zastrzega oświadczenie JSW Koks.