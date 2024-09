Historia Rafako bez szczęśliwego zakończenia. Złe wieści dla 700 pracowników

Mówi, że liczy jeszcze na „opamiętanie się” przez JSW Koks.

Misja ARP zakończona fiaskiem

Państwo już wcześniej pomagało Rafako. W lipcu 2021 r., na mocy decyzji ARP w imieniu ministra rozwoju i technologii, została przyznana pomoc publiczna na restrukturyzację w formie objęcia obligacji na okres 120 miesięcy, na warunkach określonych ustawą o udzielaniu pomocy publicznej, w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Była to łącznie kwota rzędu 100 mln zł. Obligatariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez wspomnianego ministra. Pomoc na restrukturyzację została udzielona Rafako jako przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu realizacji planu restrukturyzacji, który miał umożliwić przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. – Aktualnie ARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje udzieloną spółce Rafako pomoc publiczną – podkreślała we wrześniu agencja. Powstaje pytanie, jak ARP chciałoby odzyskać te pieniądze i czy pomysł zarządu Rafako dotyczący konwersji zadłużenia na akcje spółki jest do zaakceptowania. W przypadku upadłości Rafako – jak zapowiada ARP – zostaną uruchomione formalne czynności w związku z postawieniem pomocy publicznej w stan wymagalności.

Odnosząc się do informacji dotyczących udziału ARP w rozmowach z wierzycielami Rafako, agencja wyjaśnia, że została włączona do trwającego już wiele miesięcy dialogu między raciborską spółką a jej wierzycielami oraz obligatariuszami, zabezpieczonymi na akcjach tej spółki w celu wsparcia wszystkich stron rozmów i doprowadzenia do możliwego porozumienia. Zarząd ARP podkreśla, iż finalizacja wskazanego dialogu nie jest zależna od niej samej, lecz od decyzji wierzycieli Rafako, jak również od samej spółki i jej zarządu.

Nieoficjalnie słyszymy, że Rafako miało odrzucać propozycje przedstawione podczas mediacji ARP. Docierały też do nas informacje, że ARP w pewnym momencie miała odciąć się od dalszych rozmów.

– Jeszcze w czerwcu ARP wydawała się być gotowa, by przejąć rolę lidera w procesie naprawczym Rafako – mówił nam w sierpniu prezes Rafako. Miało to polegać na konwersji zobowiązań firmy na akcje Rafako. ARP przygotowało grunt pod ten proces. – Po naszej stronie leżało znalezienie inwestora w Rafako, bo wiadomo, że ten nie pojawi się, jeśli spółka nie będzie oddłużona – mówi prezes.

W czwartek minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował, że będzie rozmawiał o Rafako z Agencją Rozwoju Przemysłu. Działania MAP są ograniczone, bo Rafako to spółka prywatna. Na antenie radia TOK FM minister powiedział, że państwo pod wieloma rządami robiło wiele wysiłków, by spółkę ratować (...). – Tu jest kwestia pomocy publicznej 100 mln zł, którą przyznało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), więc być może MRiT ma jakieś pole manewru, żeby działać. Pomoc ta została udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Na pewno będę rozmawiał z ARP, bo oni mają dużo więcej informacji – mówił minister.