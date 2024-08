Orlen szacuje, że wynik EBITDA LIFO wyniósł ok. 5 mld zł w II kw. 2024 r., natomiast eliminując dodatkowo wpływ regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wynik ten to ok. 11,3 mld zł w II kw. br. To oznacza wzrost o ok. 8 proc. rok do roku. Orlen spodziewa się, że szacunkowy wynik EBITDA wyniósł 4,54 mld zł z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość majątku w II kw. br., natomiast po eliminacji tych odpisów — ok. 5 mld zł.

Reklama

-To był kwartał solidnej pracy w warunkach rynkowych wyzwań. Mimo presji otoczenia makroekonomicznego, wypracowaliśmy zysk operacyjny na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Skutecznie pracujemy nad poprawą efektywności zarządzania Grupą. Wyznaczone cele, konsekwentnie realizowane, przyspieszą rozwój Orlen i zwiększą jego odporność na wpływ czynników makroekonomicznych - powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Drugie półrocze będzie dla Orlenu lepsze niż pierwsze Pomimo spadku marży rafineryjnej i słabej koniunktury w biznesie petrochemicznym płocki koncern powinien w kolejnych kwartałach poprawić wyniki. Będzie to przede wszystkim konsekwencja braku tzw. podatku gazowego.

Wyniki pod presją

Szacowana EBITDA LIFO Grupy Orlen, z wyłączeniem odpisów i efektów regulacji, wyniosła w II kwartale 2024 r. 11,3 mld zł. Jest to wynik oczyszczony o odpisy w segmencie gazu, wydobycia i energetyki oraz o rekompensaty w segmencie gazu i energetyki. W analogicznym okresie ubiegłego wynik ten wyniósł 10,4 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 8 proc. rok do roku, podano w komunikacie.

-Koncern, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonował w II kwartale br. w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego efektem był spadek (rok do roku) marż rafineryjnych, niższy dyferencjał, a także niższe ceny energii elektrycznej i gazu, przy umocnieniu złotego wobec dolara i euro. Na raportowany wynik koncernu istotny wpływ miały zwłaszcza regulacje związane z przeciwdziałaniem nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, które, według aktualnych szacunków, obniżyły wynik EBITDA LIFO, z wyłączeniem odpisów, Grupy Orlen o ok. 6,2 mld zł do poziomu 5,1 mld zł - podała spółka w komunikacie.