Zalążek hossy czy odbicie zdechłego kota? Analitycy spierają się, co czeka Pepco

Kurs Pepco rośnie już trzeci miesiąc, wspierany wynikami kwartalnymi. Zdaniem analityka BM mBanku Janusza Pięty to nie koniec zwyżek, bardziej sceptyczny co do akcji Pepco jest jednak jego kolega z Noble Securities. Oto argumenty obu specjalistów.