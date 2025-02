Stratosferyczne rekordy IKE i IKZE

Patrząc na to, jak z roku na rok rośnie zainteresowanie maklerskimi kontami IKE i IKZE, można było się spodziewać, że 2024 r. przyniesie kolejne rekordy w tym obszarze rynku. Ich skala przerosła jednak najśmielsze oczekiwania.

Reklama

Maklerzy rozbijają bank

Z danych biur i domów maklerskich, które zebrał „Parkiet”, wynika, że w II półroczu 2024 r. maklerzy otworzyli co najmniej 62,7 tys. nowych IKE. To zdecydowanie najlepsze półrocze w historii tego rynku. Dla porównania w II półroczu 2023 r. branża otworzyła 23,5 tys. nowych IKE. Ten imponujący wzrost przełożył się oczywiście na wynik całego 2024 r. W nim brokerzy otworzyli co najmniej 78,3 tys. IKE wobec 34,7 tys. w 2023 r.

Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że na rynku IKE pojawił się nowy gracz w postaci firmy XTB. Z drugiej strony maklerzy przyznają, że wśród inwestorów widać większe zainteresowanie kontami emerytalnymi. Potwierdzają to dane dotyczące IKZE, gdzie jeszcze nie ma „efektu XTB”, bo firma ta dopiero szykuje się do ich wprowadzenia. Z naszych danych wynika, że w II półroczu maklerzy otworzyli co najmniej 31,9 tys. IKZE wobec 19,1 tys. w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2024 r. biura i domy maklerskie otworzyły co najmniej 40,2 tys. nowych IKZE. W 2023 r. było to 23,8 tys.