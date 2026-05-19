Strata operacyjna wyniosła 654,99 mln zł wobec 1 576,27 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 238,6 mln zł wobec 1 233,1 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 192,4 mln zł wobec straty 551,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 096,95 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 2 384,21 mln zł rok wcześniej.

"W trzech pierwszych miesiącach tego roku grupa kapitałowa JSW wyprodukowała ponad 3,2 mln ton węgla, czyli więcej o 13,1% i prawie 0,8 mln ton koksu, tj. więcej o 7,1% w stosunku do pierwszego kwartału 2025 roku. Jednocześnie porównując wyniki do czwartego kwartału 2025 roku produkcja węgla była niższa o 7,3%, a produkcja koksu zmniejszyła się o 11,3%. Pozytywnym sygnałem jest to, że w tym okresie koszt gotówkowy wydobycia (Mining Cash Cost) spadł o 8,9% do poziomu 631 zł/t, zaś koszt konwersji (CCC) spadł aż o 28,5%. Cele zarządu na ten rok w zakresie kosztów są jeszcze ambitniejsze" - czytamy w komunikacie.

Porównując pierwszy kwartał 2026 roku do czwartego kwartału 2025 roku, średnie ceny węgla koksowego i koksu wyniosły odpowiednio 722,39 zł za tonę (wzrost o 9,2%) i 923,58 zł za tonę (wzrost o 4,2%). Natomiast łączne przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie niespełna 2,1 mld zł i w porównaniu do czwartego kwartału 2025 roku były niższe o 12,6%, podano.

"W pierwszym kwartale 2026 roku zaobserwowaliśmy niewielkie odbicie cen węgla koksowego. To pozytywny sygnał dla naszej spółki, jednak obecne otoczenie rynkowe nadal pozostaje bardzo wymagające. Dlatego kluczowe dla przyszłości JSW jest konsekwentne wdrażanie programu restrukturyzacji, którego celem jest odbudowa efektywności operacyjnej. Ważnym elementem tego procesu będzie uruchomienie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz odejść na urlopy górnicze, które mają wspierać optymalizację zatrudnienia i poprawę efektywności funkcjonowania JSW" - powiedział p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy, cytowany w komunikacie.

"Równolegle prowadzimy działania mające na celu zapewnienie koniecznego finansowania działalności Grupy JSW. Istotnym elementem tego procesu będzie możliwość pozyskania finansowania w oparciu o pożyczkę z ARP, wynikającą ze znowelizowanych przepisów ustawy, a także dalsza dywersyfikacja komercyjnych źródeł kapitału" - dodał.

Na inwestycje w Grupie JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym ponad 630 mln zł, czyli o 20,7% mniej kw/kw. Były to przede wszystkim wydatki na inwestycje związane z pozyskaniem nowych kompleksów ścianowych oraz udostępnianiem nowych złóż i poziomów wydobywczych, podano także.

"W związku z trudną sytuacją finansową grupy kapitałowej JSW zarząd spółki kontynuuje intensywne działania ukierunkowane na poprawę płynności oraz stabilizację działalności operacyjnej. Jesienią 2025 roku rozpoczęto prace nad kompleksowym planem restrukturyzacji, obejmującym optymalizację kosztów, uproszczenie struktury organizacyjnej oraz renegocjację warunków finansowania z instytucjami finansowymi. Istotnym elementem procesu naprawczego było zawarte w lutym 2026 roku porozumienie ze stroną społeczną, dotyczące dostosowania poziomu kosztów pracy do możliwości ekonomicznych spółki" - czytamy dalej w materiale.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest również przygotowana do wdrożenia rozwiązań przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, w tym umożliwienia pracownikom skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Stanowi to istotny element procesu restrukturyzacji, wspierający łagodniejsze przeprowadzenie zmian organizacyjnych oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy, zaznaczono.

"W marcu tego roku JSW zawarła umowę przedwstępną sprzedaży PBSz oraz JZR na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, co przyniesie spółce ponad 1 mld zł środków wspierających realizację programu restrukturyzacji. Dodatkowym impulsem stabilizującym sytuację spółki jest nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju, której przepisy umożliwiają ARP udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, w tym JSW. Rozwiązanie to - wniesione do Sejmu przez śląskich parlamentarzystów, przygotowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Energii - stanowi ważny element realizacji Porozumienia Wykonawczego z lutego 2026 roku i otwiera drogę do skorzystania z niezbędnych instrumentów płynnościowych. Równolegle zarząd JSW prowadzi działania zmierzające do pozyskania finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych, co ma umożliwić konsekwentną realizację programu restrukturyzacji" - przypomniano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 370,1 mln zł wobec 1 229,6 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.