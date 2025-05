Zarząd Dębicy zarekomendował przeznaczenie 58,4 mln zł z zysku za 2024 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 4,23 zł na akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym 83,90 zł daje to stopę dywidendy w wysokości około 5 proc.

Pozostałe 19,4 mln zł miałoby trafić na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 22 września, a dzień jej wypłaty to 17 grudnia br.

W poprzednim roku akcjonariusze Dębicy zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 roku ponad 142 mln zł, co dało wypłatę 10,30 zł na akcję. Decyzja nie spodobała się jednak mniejszościowym akcjonariuszom, którzy jeszcze przed walnym zgromadzeniem działając w ramach porozumienia posiadającego łącznie nieco ponad 7 proc. ogólnej liczby głosów zgłosili zastrzeżenia do działań zarządu w kwestii m.in. polityki wypłaty dywidendy w ostatnich latach, uważając, że kwota proponowana na jej wypłatę powinna być wyższa niż tylko połowa zeszłorocznego zysku.