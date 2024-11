Firma oponiarska Dębica w III kwartale 2024r. zanotowała 8,7 mln zł zysku netto wobec 17,7 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Starta operacyjna zmniejszyła się rok do roku do 0,5 mln zł z 23,8 mln zł straty zanotowanej przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 653,2 mln zł i były o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2024 r. Dębica miała nieco ponad 67,8 mln zł zysku netto i 55,3 mln zł, zysku operacyjnego, co oznacza spadek o odpowiednio 66 proc. i 76 proc. względem analogicznego okresu 2023 roku. Przychody zmniejszyły się rok do oku o 21 proc. wyższe osiągając nieco ponad 1,85 mld zł.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Dębica oszacowała straty po pożarze hali produkcyjnej Z wstępnych szacunków Firmy Oponiarskiej Dębica wynika, że szkody majątkowe poniesione w wyniku sierpniowego pożaru, który strawił część hali, maszyny i wyposażenie zakładu wytwarzania opon do aut osobowych wynoszą między 230 mln a 270 mln zł

Dębica beneficjentem ożywienia w naszym regionie

Zarząd Dębicy wskazuje, na ożywienie rynku opon w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, które miało pozytywny wpływ na wyniki branży w trzech kwartałach 2024 r. Wyraźny wzrost popytu był szczególnie zauważalny w sezonowo kluczowym trzecim kwartale. Przełożyło się to również na odbudowę sprzedaży spółki. Jednocześnie w tegorocznych wynikach były odczuwalne skutki ubiegłorocznego pożaru w fabryce, który wpłynął na niższy wolumen produkcji względem analogicznego okresu roku poprzedniego oraz koszty związane z niewykorzystaniem mocy produkcyjnych i usuwaniem skutków pożaru. Łączne koszty tych działań wyniosły w okresie dziewięć miesięcy 2024 r. ok. 105,5 mln zł. - W bieżącym kwartale zakończyliśmy proces odbudowy mocy produkcyjnych po ubiegłorocznym pożarze zakładu, który uszkodził część hali produkcji opon do samochodów osobowych. Pozytywne efekty odbudowy mocy powinny być widoczne w kolejnych okresach. Nasza sytuacja finansowa i operacyjna po dziewięciu miesiącach pozostaje stabilna i bezpieczna podkreśla Ireneusz Maksymiuk, prezes Dębicy.