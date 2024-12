Jakie dywidendy od banków w 2025 r.

Banki komercyjne w 2025 r. będą mogły wypłacić dywidendy w wysokości do 50 proc. lub maksymalnie 75 proc. zysku – wynika z przedstawionych ostatnich zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. To co prawda nie 100 proc. zysku, ale i tak szykuje się sowity rok dla akcjonariuszy.

Reklama

Tylko do końca października 2024 r. wynik netto sektora bankowego wyniósł rekordowe 35,2 mld zł, i był o ponad 46 proc. wyższy niż rok wcześniej. I gdyby chociaż połowa tej kwoty trafiła do akcjonariuszy, to mamy już ponad 17 mld zł. Przy czym zysk sektora do końca grudnia może się jeszcze nieco zwiększyć, choć trudno szacować o ile, ze względu na zwykle duże odpisy na ryzyko frankowe dokonywane w IV kwartale.

Kto wypłaci 75 proc. zysku

A ile mogą wynosić dywidendy za 2024 r. poszczególnych banków? Analitycy mają już wstępne obliczenia i prognozy. I tak, PKO BP, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz Bank Handlowy mogę spełnić wymagania dotyczące wypłaty 75 proc. zysku. Gdyby tak się stało, i przy założeniu pewnego poziomu zysku w całym 2024 r., dywidendy PKO BP wyniosłyby ok. 5,7 zł na akcję, 40,6 zł na akcję w przypadku Santander BP, 23,5 zł w przypadku ING BSK oraz 10,7 zł w przypadku Citi Handlowego – przewiduje zespół analityków DM BOŚ.

– Oczywiście to prognozy, bo nie wiemy jeszcze, jakie decyzje podejmą zarządy – podkreśla Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Przykładowo PKO BP jest bardzo zainteresowane wzrostem wolumenu korporacyjnego, co widać w ostatniej strategii, więc zakładany przez nas wcześniej wskaźnik 50 proc. byłby tu odpowiedni. Jednak Skarb Państwa jako główny udziałowiec może zachęcić do wyższych wypłat. W przypadku Santander BP nie bylibyśmy zaskoczeni wykorzystaniem maksymalnego dopuszczalnego poziomu, więc istnieje pewien potencjał wzrostu w porównaniu z naszym założeniem wypłaty 50 proc. – komentuje Sobolewski.