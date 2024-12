Jednocześnie dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować. Korekta, w zależności od obciążenia kredytami frankowymi, może sięgać od 20 do nawet 100 pkt. proc.

Jakie dywidendy ubezpieczycieli

Jeśli chodzi banki spółdzielcze i zrzeszające, KNF ustala dywidendą za 2024 r. na poziomie do 10 do 20 proc. zysku netto. Za to w przypadku pozostałych instytucji finansowych może to być nawet 100 proc. Szczególnie jest to interesujące dla ubezpieczycieli, w tym największego na rynku, notowanego na giełdzie - PZU.

We wtorkowym komunikacie, KNF podaje, że zakłady ubezpieczeniowe (a także zakłady reasekuracji oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji), mogą przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 100 proc. zysku wypracowanego w 2023 roku (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku 2023 roku) oraz do 100 proc. zysku wypracowanego w roku 2024. Jeśli spełniają pewne kryteria.

Te kryteria to m.in. dobre oceny w ramach BION za 2023 rok, brak planu naprawy (w tym czy zeszłym roku), a przede wszystkim posiadanie z dużą nadwyżką środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego.