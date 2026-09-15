"Zainteresowanie inwestorów ofertą pozwoliło nam przedstawić potencjał Botanika Farm oraz nasze plany dalszego rozwoju. Jednocześnie obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie sprzyja uzyskaniu wyceny, która w naszej ocenie odpowiednio odzwierciedlałaby wartość i perspektywy spółki. Dlatego zdecydowaliśmy się wstrzymać proces IPO. Koncentrujemy się teraz na dalszym wzroście biznesu i realizacji projektów inwestycyjnych, a do planów związanych z obecnością na GPW będziemy mogli powrócić w bardziej sprzyjającym otoczeniu rynkowym" - powiedział prezes Bartosz Radziszewski, cytowany w komunikacie.

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W ramach oferty publicznej akcji serii E Botanika Farm oferowała do 250 tys. akcji. Pozyskany kapitał miał zostać przeznaczony m.in. na zakup linii do produkcji funkcjonalnych mąk FHT, budowę suszarni mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę oraz finansowanie bieżącej działalności i dalszego skalowania biznesu, przypomniano.

Odstąpienie od oferty nie oznacza rezygnacji z planów rozwojowych Botanika Farm. Spółka zamierza kontynuować realizację strategii opartej na zwiększaniu mocy produkcyjnych, rozwoju portfolio produktów oraz skalowaniu działalności w segmencie FoodTech. Zarząd Botanika Farm zaznacza również, że zwróci się do obecnych akcjonariuszy spółki z propozycją odkupu całego pakietu posiadanych przez nich akcji. Zarząd chce w ten sposób dać im możliwość dobrowolnego wyjścia z inwestycji.

Botanika Farm to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca prace badawcze w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję ekologicznych dodatków do żywności.