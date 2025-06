Rusza pierwotna oferta akcji firmy Arlen. Jest cena maksymalna

W 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy Arlen wyniosły 461,4 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. 2023 r. wzrosły o ok. 26 proc. W tym samym okresie Grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które rok do roku wzrosły odpowiednio o 45 proc. i 44 proc.

Strategia rozwoju Grupy Arlen koncentruje się na „utrzymaniu innowacyjności technologicznej i efektywności kosztowej wytwarzanych wyrobów oraz wzroście sprzedaży poprzez poszerzanie oferty produktowej, jaki i kontynuację ekspansji na rynkach europejskich”.