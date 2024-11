Nadszedł czas na kolejne duże IPO na warszawskiej giełdzie

Studenac to największa pod względem liczby placówek i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich latach sieć sklepów spożywczych w Chorwacji. Odpowiada za 94 proc. nowych sklepów otwartych w Chorwacji w latach 2016–2023. Środki z IPO mają pomóc w dalszym rozwoju biznesu (organicznym i przejęciach) oraz obniżeniu zadłużenia. Z emisji do 24,1 mln nowych akcji spółka chce pozyskać około 80 mln euro. W IPO sprzedawane będą też walory już istniejące, do 31,1 mln sztuk. Czyli w sumie zaoferowanych zostanie 55,2 mln papierów stanowiących 35 proc. podwyższonego kapitału.

3400 sklepów do końca 2028 r. chce mieć Studenac. Rocznie otwiera ich 140–160, a w kolejnych latach tempo przyspieszy do 200–250 otwarć. Planowane są też przejęcia.

W środę ruszyły zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla instytucji. Potrwają do 27 listopada. Przedział cenowy został ustalony na poziomie od 13,6 zł do 14,4 zł (od 3,14 do 3,32 euro za akcję). Zlecenia kupna od polskich i chorwackich inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej, czyli odpowiednio po 14,4 zł i 3,32 euro.

– Inwestorom indywidualnym mogą zostać zaoferowane akcje stanowiące do około 10 proc. wszystkich oferowanych w ramach IPO – poinformował na środowej konferencji Arkadiusz Bociąga, dyrektor zarządzający Santander BM.

Wiodącym akcjonariuszem Studenaca jest fundusz Enterprise Investors, który w swojej historii wprowadził już na giełdę w Polsce 32 spółki, w tym handlowe Dino. Po IPO zamierza zostać wiodącym akcjonariuszem Studenaca.