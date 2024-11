Studenac wchodzi na giełdę. Warto kupić akcje?

Studenac to największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach. Na koniec września 2024 r. miała 1404 sklepy, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii po wejściu na ten rynek w 2024 r. Celem grupy jest osiągnięcie 3400 sklepów do końca 2028 r. zarówno dzięki rozwojowi organicznemu, jak i przejęciom.

Szczegóły IPO

W realizacji tych celów oraz w zmniejszeniu zadłużenia mają pomóc środki z IPO. Z emisji nowych akcji (do 24,1 mln sztuk) spółka chce pozyskać około 80 mln euro. W IPO sprzedawane będą też istniejące akcje (do 31,1 mln). W sumie spółka zaoferuje do 55,2 mln walorów, stanowiących do 35 proc. podwyższonego kapitału. Do inwestorów indywidualnych trafi do 10 proc. oferowanych akcji.

Przedział cenowy akcji został ustalony od 13,6 zł do 14,4 zł oraz od 3,14 do 3,32 euro za akcję. Zlecenia kupna od polskich i chorwackich inwestorów indywidualnych są przyjmowane po cenie maksymalnej, czyli odpowiednio po 14,4 zł i 3,32 euro. Mogą oni składać zapisy od 20 listopada do 27 listopada do godziny 14:59 Liczba i cena akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną opublikowane 27 listopada lub następnego dnia.

„Ostateczna cena akcji sprzedawanych dla inwestorów indywidualnych oraz oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych mogą się różnić” – czytamy w liczącym 370 stron prospekcie. Wynika z niego również, że Studenac jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu. Tak samo jak Allegro czy Żabka. Warto również odnotować, że zainteresowany akcjami Studenaca jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Zostało to również opisane w prospekcie. Podobnie jak czynniki ryzyka, których w podsumowaniu prospektu wymieniono dziesięć, a jako pierwszy wskazano „zmiany ogólnych warunków gospodarczych w Chorwacji lub szerzej w Europie mogą prowadzić do spadku popytu konsumpcyjnego, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Studenaca”.

Wiodącym akcjonariuszem spółki jest fundusz EI.