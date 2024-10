Żabka obudziła rynek IPO. Ruszą kolejne oferty akcji

– Jesteśmy u progu rewolucji technologicznej, której katalizatorem jest sztuczna inteligencja. To zbiega się z realizacją planów TTMS wejścia na warszawki parkiet, co ma dać spółce dodatkowy impuls do rozwoju i poszerzenia jej ekspozycji, zarówno w ujęciu geograficznym, jak i produktowym – mówi Konrad Świrski, przewodniczący rady nadzorczej TTMS. Firma zapowiada przejęcia i wypłatę dywidendy.

Studenac wkrótce pojawi się na GPW

W najbliższych tygodniach z IPO wystartuje również Studenac z portfela funduszu Enterprise Investors. Studenac to najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach i największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji. Z naszych informacji wynika, że planowany jest dual listing akcji w Warszawie i Zagrzebiu. Spółka może być ciekawą propozycją dla inwestorów z punktu widzenia dywersyfikacji branżowej (działa w innym modelu niż dyskonty czy Żabka). Wyobraźnię rozpala również skala wzrostów zanotowanych przez inne spółki portfelowe EI. W sumie fundusz wprowadził na GPW 35 firm (to daje mu drugie miejsce po Skarbie Państwa). Aktualnie notowanych jest 20. To m.in. Kruk, Kęty czy Dino. Ta ostatnia jest wyceniana dziesięciokrotnie wyżej niż w IPO w 2017 r.

Lista potencjalnych debiutantów jest długa, ale ich postępowania prospektowe w KNF są nadal zawieszone. Mowa o takich firmach, jak Desa czy Oferteo. Mówi się też o dużym IPO sieci laboratoriów Diagnostyka.

Niezależnie od tego, ile spółek w najbliższych tygodniach na GPW się pojawi, już sama Żabka podbije statystyki za IV kwartał. I to nie tylko krajowe. IPO polskiej spółki będzie widoczne nawet w ujęciu globalnym.

W III kwartale przeprowadzono na świecie oferty o łącznej wartości sięgającej 25 mld USD – wynika z danych EY. Uwagę zwraca rosnąca aktywność naszego regionu (Europy, Środkowego Wschodu, Indii i Afryki). W minionym kwartale przypadło na niego aż 45 proc. wpływów ze wszystkich światowych IPO.