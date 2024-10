Kolejny czynnik ryzyka ma charakter legislacyjny. Żabka jest beneficjentem istniejącego obecnie zakazu handlu w niedzielę. Ewentualna zmiana przepisów odbierze jej część klientów.

Nasi rozmówcy zwracają też uwagę na kwestie stricte finansowe. Wprawdzie raportowane wyniki i dynamikę przychodów Żabka ma imponującą, ale generuje niski FCF (wolne przepływy pieniężne). Ten wątek też znalazł się w prospekcie.

„Żabka wymaga określonego poziomu przepływów pieniężnych w celu obsługi oprocentowanych kredytów, innych pożyczek i zobowiązań leasingowych (...), w związku z czym może być narażona na ryzyko pogorszenia sytuacji płynnościowej lub niemożności spłaty zadłużenia lub zapewnienia finansowania na korzystnych warunkach” – czytamy w dokumencie.

Czytaj więcej Debiuty Inwestorzy rzucili się na Żabkę. Rynek IPO odżył Księga popytu na akcje Żabki już pierwszego dnia została pokryta w całości przy cenie maksymalnej – wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”. To dobrze rokuje rynkowi ofert pierwotnych.

Czy będzie podaż akcji Żabki

Żabka ma ambitne plany. Zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów.

– Wielu inwestorów zastanawia się, czy spółka jest w stanie utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju i wypełnić cele średmioterminowe, zwłaszcza w kontekście już dość gęstej sieci sprzedaży – komentuje Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy Haitong Banku.