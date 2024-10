„Nasza prognoza zakłada 7,1 proc. CAGR w liczbie sklepów w latach 2023-2028” - czytamy w raporcie Trigona.

W latach 2021-2023 CAGR sprzedaży Żabki do klientów końcowych wyniósł ponad 25 proc. Było to efektem wzrostu liczby sklepów oraz wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc.

Żabka nie podaje prognoz finansowych na kolejne lata. Trigon DM zakłada, że przychody grupy z zeszłorocznych niemal 20 mld zł urosną do 23,7 mld zł w 2024 r. oraz do ponad 28 mld zł w 2025 r. Z kolei EBITDA z zeszłorocznych 2,7 mld zł ma urosnąć do 3,4 mld zł w 2024 r. oraz do niemal 3,9 mld zł w przyszłym roku. W górę mocno powinny też pójść zyski netto. Skorygowany tegoroczny zysk według analityków może sięgnąć 710 mln zł, a w 2025 r. urośnie do ponad 1 mld zł. W 2026 r. może przekroczyć 1,5 mld zł.



Zapisy w 14 biurach maklerskich

W IPO Żabki zaangażowany jest niemal cały rynek. W skład konsorcjum detalicznego w Polsce, którego członkowie przyjmują zapisy od inwestorów detalicznych, wchodzą BM PKO BP oraz następujące biura maklerskie: Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander i Trigon.

Dla inwestorów detalicznych przewidziano do 5 proc. całej puli akcji. Zapisy trwają od 2 października do 9 października. Debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października. Przedstawiciele rynku w nieoficjalnych rozmowach zakładają, że w tej transzy zainteresowanie też będzie bardzo duże, a redukcja zapisów może być rzędu 80-90 proc., lub nawet wyższa. Wartość IPO przy cenie maksymalnej wynosi 6,4 mld zł.