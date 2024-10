Podtrzymujemy negatywne nastawienie do PGE.Naszym zdaniem obecnie PGE nie ma wiele do zaoferowania inwestorom – pisze w rekomendacji datowanej na 24 września Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. Powodem negatywnego nastawienia do spółki wynikają z braku perspektyw dotyczących wydzielenia węgla. Jego zdaniem kluczowe aktywa węglowe PGE mogą być zbyt duże na wczesną likwidację i obecnie nie można ich zastąpić w miksie energetycznym. Samo wydzielenie może nastąpić w 2028 r.