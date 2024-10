Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Żabki za pośrednictwem 14 biur i domów maklerskich co oznacza, że w ofercie biorą udział w zasadzie wszystkie najważniejsze podmioty. Wśród nich są: BM PKO BP, BM Alior Banku, BM BNP Bank Polska, BM Banku Handlowego, BM Millennium Banku, BM ING Banku Śląskiego, BM mBanku, BM Pekao, DM BOŚ, DM BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander BM i Trigon DM. Tak szerokie grono sprzedawców daje szansę na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

IPO Żabki bez dodatkowych opłat

To co jednak ważniejsze, zakup akcji Żabki w IPO nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. Oznacza to, że inwestorzy nie zapłacą standardowej prowizji, która przy normalnym handlu stanowi nawet 0,39 proc. wartości kupowanych papierów. Oczywiście inwestorzy muszą się liczyć, z tym, że zapłacą prowizję przy ewentualnej sprzedaży akcji, kiedy spółka już zadebiutuje na GPW. Trzeba także pamiętać, że część biur pobiera opłatę za prowadzenie rachunku maklerskiego. I tutaj niektóre podmioty zdecydowały się jednak zrezygnować z tej opłaty. Przykładem jest chociażby BM PKO BP, które w procesie IPO jest agentem oferującym i współzarządzającym księgą popytu. Osoby, które założą rachunek maklerski w tej firmie w okresie od 1 października do końca grudnia, w tym roku będą zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych do 9 października do godz. 15.00 czasu warszawskiego. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 21,5 zł za jeden papier (przedział cenowy wynosi 20,5 – 21,5 zł).