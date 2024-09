- Apetyt inwestorów oczywiście będzie zależeć od oczekiwań sprzedającego w zakresie wyceny spółki. Tego póki co nie znamy, ale biorąc pod uwagę dokonania i rozmiar spółki, a także plany rozwoju na przyszłość, to punktem odniesienia chcąc nie chcąc mogłoby być np. Dino - podsumowuje ekspert.

IPO Żabki: kluczowa będzie cena

Z kolei Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas podkreśla, że obecnie rynek akcji jest nieco bardziej niepewny niż w pierwszym półroczu.

- Obserwujemy zwiększoną zmienność w notowaniach, a głównym czynnikiem ryzyka dla naszej giełdy są nadchodzące (początek listopada) wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Sfinalizowanie procesu IPO Żabki w najbliższych tygodniach może być więc nieco trudniejsze, niż w pierwszym półroczu. Z drugiej strony w przypadku IPO wszystko zależy od ustalonej ceny - jeżeli będzie ona wystarczająco atrakcyjna na tle porównywalnych spółek, sprzedający akcje nie powinni mieć problemu z dokonaniem transakcji – podsumowuje ekspert.

Jakie plany ma Żabka?

Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028.

W latach 2021-2023 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży do klientów końcowych grupy wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem wzrostu liczby sklepów oraz wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc.. W latach 2021–2023 i w pierwszym półroczu 2024 r. średni wskaźnik konwersji gotówki kształtował się na poziomie powyżej 85 proc.