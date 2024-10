Wraca sprawa kopalni Grupy Azoty w Senegalu. Jest zawiadomienie do prokuratury

Milionowe straty

Zgodnie z zawiadomieniem, przed podpisaniem porozumienia, do Grupy Azoty Police wpłynęła – jak czytamy w komunikacie – oferta wiarygodnego, dużego zagranicznego inwestora dotycząca współpracy w zakresie kopalni fosforytów i budowy obok niej fabryki kwasu fosforowego. – Inwestor nabył w tym okresie 45 proc. akcji AFRIG od udziałowca mniejszościowego, co potwierdzało potencjał inwestycji w zakresie budowy kopalni, jak również możliwości w obszarze wspólnego rozwoju projektu przez Grupę Azoty Police i potencjalnego inwestora – uważa obecny zarząd Grupy Azoty.

- Pomimo perspektyw na współpracę oraz posiadania wiedzy o braku środków finansowych przez DGG Eco, Grupa Azoty Police zdecydowała o podpisaniu porozumienia, a kwota szkody majątkowej wskazanej z tego tytułu w zawiadomieniu do prokuratury to co najmniej 180 mln zł.- wyjaśnia spółka.

To nie pierwsze zawiadomienia do Prokuratury tej spółki. Dotychczas Zakłady Azotowe Puławy zawiadomiły prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego umów sponsoringowo-reklamowych i darowizn.