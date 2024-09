W grupie Azoty nieprawidłowości nie brakuje

W grupie kapitałowej Azoty dochodziło w ostatnich latach do nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych analiz, badań i audytów pojawiają się kolejne wnioski do prokuratury. Należące do nawozowego koncernu ZA Puławy skierowały zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na działaniu na szkodę spółki w zakresie umów sponsoringowo-reklamowych oraz umów darowizny. W efekcie firma miała ponieść szkodę majątkową ponad 5,2 mln zł. Chodzi o umowy zawierane od IV kwartału 2022 r., czyli w czasie, gdy ZA Puławy zaczęły ponosić rekordowe straty. Spółka przypomina, że już w III kwartale 2022 r. wstrzymała znaczącą część produkcji, a kwartał później zanotowała stratę netto sięgającą 0,5 mld zł. W efekcie pilnie potrzebowała planu naprawczego i natychmiastowego ograniczenia ponoszonych kosztów. Mimo to nie zmieniono podejścia do wydatków sponsoringowych. ZA Puławy zawiadomienie złożyły do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.