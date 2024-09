Azoty na transakcji z Orlenem dużo nie zarobią

O opłacalności przejęć tradycyjnie będzie decydować cena

Według Kamila Kliszcza, analityka BM mBanku, przy każdej akwizycji kluczową sprawą niezbędną do oceny takiej operacji jest cena. Podobnie jest z potencjalnym przejęciem Polimerów Police przez Orlen. – Niezależnie od tego należy zauważyć, że dziś sytuacja na globalnym rynku tworzyw sztucznych jest bardzo trudna i w tym kontekście można się zastanawiać, czy kupowanie jakichkolwiek aktywów ma uzasadnienie. Z drugiej strony, jeśli przyjąć, że za jakiś czas wróci dobra koniunktura na tworzywa, to dziś może być dobry czas na ich kupienie po atrakcyjnej cenie – mówi Kliszcz.

Jego zdaniem w odniesieniu do Polimerów Police istotne jest też dotychczasowe zaangażowanie Orlenu w to przedsięwzięcie. Poprzez przejęty ponad dwa lata temu Lotos koncern wydatkował historycznie 300 mln zł na zakup udziałów i 300 mln zł przeznaczył na udzielenie pożyczki celowej. W efekcie Orlen może być postrzegany nie tylko jako tzw. ostatnia deska ratunku dla Azotów, ale i podmiot działający we własnym interesie.

– Bardziej niż potencjalne przejęcie Polimerów Police niepokoi mnie możliwość nabycia przez płocki koncern produkcji kaprolaktamu i poliamidu. Instalacje do ich wytwarzania są zlokalizowane w zakładach w Puławach i Tarnowie, które stanowią pewną całość, i tym samym ich fizyczne wydzielenie może być bardzo trudne, co z kolei mocno utrudniałoby Orlenowi prowadzenie efektywnej działalności w nowym obszarze – zauważa Kliszcz. Instalacje do produkcji kaprolaktamu i poliamidu nie są też nowe, co dodatkowo stawia pod znakiem zapytania sens ich nabywania. Przydać mogłyby się za to elementy infrastruktury portowej zależnych gdańskich Fosforów. – Wkrótce produkcję nawozów azotowanych na nowej linii technologicznej powinna rozpocząć zależna od Orlenu firma Anwil. Dużą ich część mogłaby eksportować, a do tego przypadałby się nowa infrastruktura logistyczna – ocenia Kliszcz.

Azoty na razie nie oddadzą kontroli nad Polimerami Police

– Na dziś najbardziej realnym scenariuszem w kontekście listu intencyjnego podpisanego przez Azoty z Orlenem wydaje mi się jedynie sprzedaż części udziałów w firmie realizującej projekt Polimery Police. Prawdopodobnie nie będzie to więcej niż 14,8 proc., gdyż nawozowy koncern będzie chciał zachować kontrolę nad tą inwestycją – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska. Jego zdaniem w takim przypadku Azoty mogą liczyć co najwyżej na zainkasowanie 550–800 mln zł w zależności od stopy dyskonta, jaką uda im się wynegocjować. Rozmowy zapewne będą dotyczyć również innych obszarów działalności w szeroko rozumianej branży tworzyw sztucznych. W grę może wchodzić zwłaszcza współpraca w zakresie sprzedaży polipropylenu czy zakupu gazu ziemnego i propanu.

– Dziś nie za bardzo widzę możliwość przejęcia przez Orlen kontroli nad Polimerami Police ze względu na jego współpracę z koncernem LyondellBasell. Oba podmioty mają po połowie udziałów w firmie Basell Orlen Polyolefins z Płocka, produkującej duże ilości polietylenu i polipropylenu, i taka operacja mogłaby być uznana za konkurencyjne działanie partnera biznesowego – mówi Szkopek.

Zauważa, że dziś kapitał zakładowy plus dług firmy Grupa Azoty Polyolefins to 7,5 mld zł. Podmiot ten w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma szans na osiąganie istotnych zysków, co powoduje, że kupujący będzie chciał dyskonto do poniesionych przez akcjonariuszy nakładów. Jeszcze zanim rozpoczęto budowę Polimerów Police, analitycy szacowali, że nowe instalacje będą w stanie zapewnić grupie Azoty około 0,7–1 mld zł zysku EBITDA rocznie. Dziś ta wartość szacowana jest już na około 0,5 mld zł, przy czym przyszły rok zapewni co najwyżej połowę z tego zysku (m.in. ze względu na początkowy okres działalności w nowym biznesie).