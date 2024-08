Azoty zredukują koszty

W trzech spółkach należących do grupy kapitałowej Azoty zostały podpisane porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wybranych kosztochłonnych postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). I tak w spółce matce, czyli tarnowskich Azotach, zdecydowano, że zawieszone zostaną od 1 października tego roku do 31 grudnia 2026 r. postanowienia dotyczące m.in. przyznawania pracownikom nagród motywacyjno-kwartalnych, nagród rocznych i dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych. Od 1 stycznia 2025 r. na do 31 grudnia 2026 r. obniżono do poziomu ustawowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zakładach Chemicznych Police postanowiono, że od 1 października tego roku do 31 grudnia 2026 r. m.in. zmniejszone zostaną o 50 proc. nagrody jubileuszowe, nie będzie wypłacana nagroda roczna i premia kwartalna, a odprawy emerytalno-rentowe będą wypłacane w wysokości określonej w kodeksie pracy. Ponadto od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. obniżone zostaną do poziomu ustawowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmienione zostaną zasady wykorzystywania tzw. dodatkowych dni wolnych oraz ich ilość.