Złote Portfele 2025 r. Nominacje, kto ma szansę na zwycięstwo?

Wszystkie główne grupy funduszy akcji rynków zagranicznych wypracowały przeciętnie dodatnie stopy zwrotu w 2024 r. Najmocniejsze były oczywiście fundusze akcji spółek amerykańskich, choć ostatni miesiąc zeszłego roku był już tu pewnym ostrzeżeniem. Niemniej 21,5 proc. zysku, jakie średnio wypracowały tego typu fundusze w 2024 r., dało im miejsce samotnego lidera w tabeli rocznych stóp zwrotu. Żadna inna grupa funduszy inwestycyjnych nie przebiła się przez poziom 20 proc. zysku, choć pojedyncze produkty z globalnych rynków akcji także potrafiły pozytywnie zaskoczyć i zdarzały się nawet ponad 30-proc. stopy zwrotu.

Fundusz polskich papierów dłużnych

Pekao Konserwatywny Plus

SGB Obligacji Uniwersalny

Quercus Akumulacji Kapitału

Fundusze polskich obligacji to najpopularniejsze od lat rozwiązania wśród klientów TFI. W 2024 r. wpłacono do nich aż 32,3 mld zł, podczas gdy łączna sprzedaż funduszy wyniosła 42,4 mld zł netto. Jeśli chodzi o stopy zwrotu, to był to szczególne udany okres dla portfeli papierów krótkoterminowych, które ze swobodą biły lokaty bankowe. Gorzej było z funduszami obligacji długoterminowych. Po kilku pierwszych niemrawych miesiącach latem produkty te ożywiły się dzięki spadkom rentowności. Ale końcówka roku przyniosła głębokie zmiany na rynkach obligacji. Ostatni kwartał 2024 r. przyniósł nawet ujemne stopy zwrotu funduszy obligacji długoterminowych.



Fundusz zagranicznych papierów dłużnych