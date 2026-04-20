Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

11 bit studios forsuje średnią 50-sesyjną

W czwartek akcje producenta gier podrożały o 7,1 proc. i cena przy podwyższonym obrocie przełamała średnią z 50 sesji. Notowaniom mógł pomagać wywiad przedstawiciela spółki, w którym ocenił, że osiągnięcie w tydzień 100 tys. zapisów na liście życzeń dla gry „Crop” potwierdza potencjał rynkowy tytułu. Po raz ostatni kurs akcji 11 bit był powyżej wspomnianej średniej w październiku 2025 r. Tamto wybicie przyniosło ruch do kolejnej bariery – 200-sesyjnej średniej, która obecnie jest na poziomie 164,85 zł. Dołek bessy – 127,2 zł – jest najbliższym wsparciem.