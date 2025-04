Poziom 100 000 punktów został w końcu pokonany

Na ten moment rynkowa panika z początku kwietnia, wywołana przez politykę celną Donalda Trumpa, okazuje się tylko naturalną korektą w długoterminowym trendzie wzrostowym. GPW pokazała relatywną siłę. Niestety, wciąż należy liczyć się ze zmiennością nastrojów, bowiem z Białego Domu codziennie napływają niepokojące informacje. Czas Świąt Wielkanocnych Donald Trump wykorzystał, by dosadnie skrytykować Jerome’a Powella, sugerując między wierszami jego zwolnienie. Po świętach zaprzeczył tym sugestiom, obwiniając o plotkowanie media. Ponadto prezydent USA twierdzi, że trwają rozmowy z Chinami w sprawie rozejmu na froncie wojny handlowej, ale Państwo Środka niczego takiego nie potwierdza. Na pierwszy plan wrócił też temat wojny w Ukrainie, bowiem USA zapowiedziały, że jeśli Rosja i Ukraina nie pójdą na zaproponowane przez nich ustępstwa, to Amerykanie wycofają się z mediacji. Wojna handlowa, „wojna monetarna” i wojna za naszą wschodnią granicą pozostają więc bardzo istotnymi czynnikami, które z dnia na dzień mogą sprawić, że ze 100 000 pkt będziemy cieszyć się chwilowo. Należy więc liczyć się z ryzykiem schłodzenia i podwyższonej zmienności. Zwłaszcza że za kilka dni zaczyna się maj, czyli od strony statystycznej niezbyt dobry okres. Średnia zmiana indeksu WIG w piątym miesiącu roku wynosi -0,4 proc., co plasuje go na trzecim miejscu podium dla najgorszych miesięcy roku, za czerwcem i wrześniem.

