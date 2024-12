Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Kurs akcji spółki specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W połowie października cena zakończyła korektę w strefie wyznaczonej przez linie średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Od tego momentu kurs rośnie. Napędza go m.in. komunikat o skupie akcji własnych. Spółka do 11 grudnia przyjmuje oferty sprzedaży, a cena maksymalna to 140 zł za walor. W piątek cena dotarła już do 138,5 zł. To najwyższy kurs w historii spółki. Rynek jest krótkoterminowo wykupiony. Najbliższe wsparcia wyznacza 50-sesyjna średnia.

Digital Network coraz bliżej szczytu hossy

Kurs akcji spółki działającej w branży cyfrowej reklamy, podobnie jak cały rynek, jest od maja w układzie korekty. Cena akcji obroniła jednak w sierpniu linię 200-sesyjnej średniej kroczącej i od tego momentu zwyżkuje. W minionym tygodniu kurs przekroczył już 50 zł, a szczyt hossy znajduje się na poziomie 57,33 zł. Warto dodać, że tydzień temu DM BOŚ wydał dla Digital Network zalecenie „kupuj” z ceną docelową 81 zł, więc wycenia walory znacznie powyżej ich dotychczasowe maksimum. Średnie kroczące z 50 i 200 sesji, które są obecnie blisko siebie, wyznaczają najbliższe wsparcie w rejonie 45–43 zł.

