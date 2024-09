Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

11 bit studios czeka na premierę

Notowania producenta gier konsolidowały się w minionym tygodniu na linii średniej z 50 sesji przy relatywnie podwyższonym obrocie. Zbliża się premiera drugiej części „Frostpunka” (20 września), a prezes spółki mówił na łamach „Parkietu”, że przedsprzedaż wolumenowo można już mierzyć w sześciocyfrowej liczbie. To może podnosić oczekiwania inwestorów co do poprawy wyników, a z perspektywy wykresu oczekiwać ruchu do historycznych szczytów. Warto dodać, że nastawienie do giełdowych tuzów gamingu poprawia też CD Projekt, który jest w tym roku najsilniejszym blue chipem (YTD 48 proc.).