Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Asbis pogłębia dołek trendu spadkowego

W minionym tygodniu dystrybutor sprzętu IT podał szacunkowe przychody za czerwiec, które wyniosły 226 mln USD, czyli 15 proc. mniej w ujęciu rok do roku. Rynek zareagował spadkiem. W poniedziałek notowania zniżkowały o ponad 7 proc., przełamały dotychczasowy dołek trendu i w kolejnych dniach pogłębiły do poziomu 21,52 zł. W szerokim ujęciu czasowym nowe minima poparte fundamentami to sygnał kontynuacji bessy. W krótkim terminie rynek jest wyprzedany, co może stwarzać okazje do korekcyjnego zwrotu w górę. Ostatnim silnym oporem jest średnia 50-sesyjna, obecnie przebiegający przy 24 zł.