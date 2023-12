Farm 51 z nowym minimum bessy

Branża producentów gier nie ma ostatnio łatwo. Słabo przyjęte premiery gier, rozczarowanie sprzedażą, zmiany kadrowe – to tylko niektóre z wieści, które trapią poszczególne spółki. Relatywna słabość dotyka emitentów i na głównym, i na małym parkiecie. Na NewConnect słabością raził w minionym tygodniu Farm 51. W czwartek jego akcje potaniały aż o 19,1 proc. przy obrocie 1,7 mln zł. Wygląda na to, że rynek źle przyjął zaprezentowaną strategię na lata 2023–2026. Cena akcji spadała w porywach do 14,74 zł, wyznaczając tym samym nowe minimum trwającej od lipca 2021 r. bessy.