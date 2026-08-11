Na 18 sierpnia wyznaczono termin rozprawy z powództwa Mirbudu, dotyczącej przetargu na odcinek linii kolejowej E75 Białystok–Ełk (Rail Baltica). Konsorcjum Mirbudu i Torpolu wygrało postępowanie, ale zostało wykluczone z postępowania po skargach konkurentów. Mirbud liczy na odzyskanie zlecenia. Sprawa ciągnie się od miesięcy. Pierwotnie rozprawa miała się odbyć 19 czerwca.

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„Mirbud podtrzymuje stanowisko, że w obecnym momencie postępowania dotyczącego przetargu kluczowe znaczenie dla dalszych decyzji będzie mieć rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Spółka potwierdza gotowość do realizacji tego zadania” – czytamy w oświadczeniu.

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Mirbud i Torpol złożyły najtańszą ofertę, ale w styczniu KIO uznała skargę gracza nr 2, czyli konsorcjum firm Budimex i Porr. Mirbud poszedł do sądu, ale w międzyczasie i Budimex z Porrem też zostały wykluczone z postępowania, po skardze gracza nr 3, czyli konsorcjum Unibep-Track Tec-Intop. Chociaż PKP PLK wybrały ofertę trzeciego konsorcjum jako najkorzystniejszą w kwietniu, to do tej pory nie podpisano umowy.

Mirbud argumentuje, że będąca powodem wykluczenia sprawa kary środowiskowej w wysokości 15 tys. (konkurenci zarzucili zatajenie tej informacji) nie została ostatecznie rozstrzygnięta przez sądy (po skardze do NSA sprawę ma jeszcze raz zbadać WSA).

„Co istotne, różnica między ofertą konsorcjum Mirbudu i Torpolu a aktualnie wybraną w przetargu propozycją wynosi około 650 mln zł. W przypadku jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju oznacza to więc ryzyko poniesienia istotnie wyższych wydatków ze środków publicznych” – argumentuje Mirbud.

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Mirbud sprzedał akcje Torpolu z zyskiem

W ubiegłym tygodniu Mirbud sprzedał cały posiadany od kilku lat 10-proc. pakiet akcji Torpolu. Wartość transakcji wyniosła prawie 143 mln zł brutto. Decyzję spółka tłumaczyła chęcią zrealizowania zysku. Tylko w 2025 r. Mirbud wykazał 60 mln zł papierowego zysku z tytułu wzrostu wartości posiadanych walorów Torpolu. Mirbud nie wyklucza ponownej inwestycji w przyszłości, jeśli notowania pójdą w dół. Cały pakiet kupił fundusz Esaliens.