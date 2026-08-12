Według wstępnych szacunków, budowlano-deweloperska grupa w I połowie 2026 r. zaksięgowała prawie 857 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody z generalnego wykonawstwa skurczyły się o 28 proc., do 648 mln zł, z działalności deweloperskiej o 41 proc., do prawie 54 mln zł, za to fabryka modułów Unihouse zaliczyła wzrost o 161 proc., do niemal 182 mln zł.

Reklama Reklama

W samym II kwartale przychody wyniosły 528 mln zł.

II kwartał wyraźnie lepszy od skutego zimą początku roku

Mimo mniejszych przychodów, w I półroczu zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 80,9 mln zł, o tylko 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie grupy wzrosła z 7,9 do 9,4 proc. W samym II kwartale zysk sięgnął prawie 51 mln zł, a marża 9,6 proc.

Zysk operacyjny wyniósł 18,2 mln zł – to o 49 proc. mniej niż rok wcześniej, a po oczyszczeniu ubiegłorocznej bazy o zdarzenia jednorazowe – o 37 proc. mniej. W samym II kwartale zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,1 mln zł wobec 0,35 mln zł rok wcześniej (lub wobec 2,5 mln zł straty, jeśli bazę oczyścić o one-offy). Przypomnijmy, że w I kwartale br. grupa poniosła prawie 5,5 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. W II kwartale zysk sięgnął 8,6 mln zł.

– Spadek przychodów rok do roku to przede wszystkim efekt splotu niekorzystnych warunków atmosferycznych z początku roku oraz specyfiki obecnego portfela zamówień, w którym około 60 proc. stanowią kontrakty typu „projektuj i buduj”. Wymagają one dłuższego etapu projektowego, co przesuwa moment rozpoznania głównej sprzedaży na kolejne okresy – skomentował w komunikacie prezes Unibepu Andrzej Sterczyński. – Mimo tych wyzwań, z satysfakcją obserwujemy fundamentalną poprawę marży brutto, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym, gdzie odnotowaliśmy wzrost do 12,1 proc. z 3,3 proc. przed rokiem. W kubaturówce marża wzrosła z 8,4 proc. do 10,1 proc., jedynie w segmencie energetycznym przejściowo obniżyła się z 9,4 do 7,4 proc. Prawdziwym motorem wzrostu stał się segment modułowy, który zwiększył swoje przychody o 161 proc. i poprawił marżę do poziomu 4,9 proc. wobec straty rok wcześniej – dodał.

Spółka Unidevelopment w I półroczu przekazała klientom 90 lokali, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, ale przychody skurczyły się o 41 proc. Rentowność brutto ze sprzedaży obniżyła się z 24,8 do 18,4 proc. Deweloper zwiększył sprzedaż mieszkań o 49 proc., do 164.

Stabilny portfel zleceń i spadek zadłużenia netto

Wartość portfela zamówień grupy na koniec czerwca wynosiła 3,66 mld zł, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

– W lipcu podpisaliśmy nowe kontrakty o wartości 0,64 mld zł, a w poczekalni są umowy ok. 1,9 mld zł. Dlatego z optymizmem patrzymy na nadchodzące kwartały w zakresie realizacji celów rocznych – powiedział Sterczyński.

Dług netto na koniec czerwca obniżył się do 73 mln zł wobec 199 mln zł rok wcześniej. Zapas gotówki wzrósł o 80 proc., do 259 mln zł.

Sprawozdanie półroczne ukaże się 11 września, a w najbliższy piątek prezes Andrzej Sterczyński będzie gościem programu Prosto z Parkietu.