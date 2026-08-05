Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest zakres prac i wartość kluczowego kontraktu na przygotowanie terenu pod budowę.

Czym Budimex przekonał amerykańskiego giganta, że cena nie była jedynym kryterium wyboru.

Jakie strategiczne znaczenie ma ten projekt dla przyszłości Budimexu w sektorze jądrowym.

Na jakim etapie jest obecnie cały projekt i jakie są kluczowe daty dla inwestycji.

To kolejna polska firma budowlana zaangażowana w projekt budowy elektrowni jądrowej. Wcześniej firma Doraco z Gdańska podpisała umowę z Bechtelem na roboty budowlane i wsparcie badań geotechnicznych dla polskiej elektrowni jądrowej. Teraz przyszedł czas na Budimex.

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Czytaj więcej Budownictwo Budimex pisze strategię. Potrzebne są nowe kompetencje We wrześniu budowlana grupa pokaże strategię rozwoju. Rynek w przyszłości będzie wymagać od firm gotowości do działania w formule „finansuj i buduj”.

Budimex przygotuje teren pod budowę

Jak podała spółka, roboty obejmują niwelację terenu pod inwestycję, tymczasowe drogi dojazdowe i transportowe, parkingi oraz place składowe materiałów, tymczasowe zaplecze techniczne i socjalne, budowę tymczasowych otwartych rowów odprowadzających wody opadowe oraz systemów zabezpieczenia przed erozją i zamuleniem. – Wybór wykonawcy robót ziemnych nastąpił w procesie transparentnym, konkurencyjnym. To była najlepsza oferta nie tylko pod kątem cenowym, ale także technicznym oraz ze względu na zasoby, które ta firma zaoferowała – powiedział prezes Bechtel Polska Leszek Hołda. Prezes Budimexu, Artur Popko wyraził nadzieję, że dzięki tej umowie spółka zyska niezbędne doświadczenie, aby w przyszłości świadczyć tożsame usługi przy innych projektach jądrowych.

Kontrakt rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy. Zakończenie przewidziano na 18 sierpnia 2028 r. Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce w gminie Choczewo jest realizowany przez konsorcjum Bechtel-Westinghouse na rzecz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Zgodnie z raportem giełdowym, łączna kwota ew. naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10 proc. całkowitej wartości umowy. Okres gwarancji to 24 miesiące po dacie odbioru robót przez Bechtel Polska lub przejęcia do użytkowania. Bechtel Polska ma prawo do przedłużenia gwarancji o kolejne okresy 12-miesięczne za dodatkowym wynagrodzeniem.

Teren przyszłej budowy przekazany

Przed oficjalnym podpisaniem umowy, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) przekazały generalnemu wykonawcy, firmie Bechtel, teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – poinformowała w środę spółka. – Przekazaliśmy generalnemu wykonawcy teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. To kolejny kamień milowy w projekcie. Bechtel przejmuje m.in. zarządzanie tym terenem oraz koordynację działań prowadzonych na miejscu – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.

Dodał, że krok ten jest zgodny z harmonogramem inwestycji. – Ponad 330 ha terenu jest przygotowane do dalszych prac, a tempo nie zwalnia – powiedział Marek Woszczyk.

1 lipca Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) otrzymały pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych, obejmujących główne prace związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, inwestorem i przyszłym operatorem jest należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.