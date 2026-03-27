W 2026 r. Atal spodziewa się sprzedać 2500–3000 mieszkań wobec 1678 rok wcześniej. 2025 r. przyniósł stopniowy wzrost sprzedaży, od 348 lokali w I kwartale (najsłabszy wynik w historii spółki) po 534 w IV kwartale.

Atal spodziewa się rosnącej sprzedaży mieszkań z kwartału na kwartał

Na pytanie, czy sprzedaż w I kwartale 2026 r. przekroczy pół tysiąca, prezes Zbigniew Juroszek odpowiedział, że tak.

Całoroczny cel implikuje średnią sprzedaż kwartalnie 625–750 lokali. Prezes Juroszek powiedział, że spodziewa się utrzymania tendencji z zeszłego roku, czyli wzrostu z kwartału na kwartał.

Na koniec 2025 r. oferta była rekordowa i wynosiła 8,2 tys. lokali.