Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.
W 2026 r. Atal spodziewa się sprzedać 2500–3000 mieszkań wobec 1678 rok wcześniej. 2025 r. przyniósł stopniowy wzrost sprzedaży, od 348 lokali w I kwartale (najsłabszy wynik w historii spółki) po 534 w IV kwartale.
Na pytanie, czy sprzedaż w I kwartale 2026 r. przekroczy pół tysiąca, prezes Zbigniew Juroszek odpowiedział, że tak.
Całoroczny cel implikuje średnią sprzedaż kwartalnie 625–750 lokali. Prezes Juroszek powiedział, że spodziewa się utrzymania tendencji z zeszłego roku, czyli wzrostu z kwartału na kwartał.
Na koniec 2025 r. oferta była rekordowa i wynosiła 8,2 tys. lokali.
– Jesteśmy w trendzie wzrostowym, sprzedaż wyrównuje się i idzie dobrze we wszystkich miastach. W niektórych miejscach mamy nieco za dużo oferty, ale schodzimy z niej, w niektórych musimy dokładać. Na pewno nad tym panujemy, zakładamy, że rynek będzie rosnący i na razie jest pozytywnie – powiedział prezes.
Nie ma żadnej konieczności ani żadnego ryzyka odpisów w związku z mieszkaniami gotowymi w ofercie.
Atal ma w przygotowaniu projekty liczące 4 tys. mieszkań. Spółka uzupełnia ofertę, gdzie wymaga tego sytuacja.
Znaczących obniżek cen mieszkań nie przewidujemy, mamy całą politykę sprzedażową i rabatową, ona się zaczęła sprawdzać – powiedział prezes Juroszek.
Ja swoje zdanie powiedziałem, że jest w Polsce bezwzględnie potrzebny program, który wspomaga rodziny, zwłaszcza z trojgiem dzieci, ale go nie ma i pewnie na razie nie będzie – podtrzymał Juroszek.
Atal w tym roku może przekazać w wariancie minimum minimorum 3,2 tys. mieszkań, a potencjał to nawet ponad 4 tys. mieszkań wobec 2065 wydanych w poprzednim.
Spółka spodziewa się utrzymania w 2026 r. rentowności netto rzędu 18 proc. Rentowność brutto ze sprzedaży w dwóch kolejnych latach też powinna być stabilna, w okolicach 26–28 proc.
– Utrzymywanie zapasu gotowych mieszkań generuje koszty, ale nie jest to ta skala, żebyście państwo nagle zobaczyli, że z naszej rentowności brutto nagle 5 pkt proc. spadnie – to nie. To wpłynie trochę na koszty finansowe – powiedział prezes Juroszek.
Proponowany poziom dywidendy za 2025 r., czyli prawie 195 mln zł (4,5 zł na walor), spółka uznaje za bezpieczny wobec spodziewanych w 2026 r. dodatnich przepływów operacyjnych.
