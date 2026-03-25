Echo Investment i Archicom. Kumulacja sprzedaży mieszkań i nieruchomości komercyjnych

2025 r. przyniósł skokowy wzrost sprzedaży mieszkań i powrót nabywców na nieruchomości komercyjne. Grupa liczy na sprzedaż w tym roku jeszcze więcej lokali.

Publikacja: 25.03.2026 10:50

Towarowa 22 – projekt AFI Europe i Echo Investment.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

W 2025 r. świętująca 40-lecie grupa miała 2,01 mld zł przychodów, o 86 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 82 proc., do 664 mln zł. Wynik operacyjny wzrósł o 68 proc., do 185 mln zł. Zysk brutto skurczył się o 33 proc., do 56 mln zł. Grupa zaksięgowała 33,5 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,1 mln zł na minusie rok wcześniej.

W 2025 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 271 mln zł wobec 164 mln zł na minusie rok wcześniej.

Echo Investment stoi na kilku nogach, a każda ma różny wpływ na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat.

W scenariuszu bazowym rynek mieszkaniowy w tym roku czeka stabilizacja, ale nie można wykluczyć pono
Mocny wzrost sprzedaży mieszkań w grupie Echo-Archicom.

Fundamentem wyników operacyjnych jest działalność mieszkaniowa prowadzona w dużej mierze przez notowany oddzielnie na GPW Archicom.

Na wyniki segmentu deweloperskiego w 2025 r. mocny wpływ miały jeszcze projekty realizowane na książce Echa. W 2025 r. przychody grupy urosły o 120 proc., do 1,64 mld zł, co wprost wynikało z niemal podwojenia liczby przekazanych lokali – do 2,14 tys. Rentowność brutto ze sprzedaży była delikatnie mniejsza – 34,1 proc. wobec 34,4 proc. rok wcześniej, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 118 proc., do 560 mln zł.

Sam Archicom w 2025 r. zaksięgował 962 mln zł przychodów, o 29,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloper przekazał klucze do 1322 lokali z własnych projektów wobec 941 rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży w Archicomie wyniosła 33,3 proc.

W 2025 r. grupa sprzedała 2,85 tys. mieszkań, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym 1066 w rekordowym IV kwartale. Na koniec grudnia w ofercie było 3,26 tys. mieszkań. Celem w 2026 r. jest sprzedaż  3,2-3,5 tys. lokali.

przeW ostatnich 12 miesiącach zdecydowana większość deweloperów mieszkaniowych obecnych na Catalyst
Fundusze wróciły do kupowania nieruchomości komercyjnych

Pozostałe segmenty nie cechują się powtarzalnością wyników. Echo buduje i sprzedaje nieruchomości komercyjne – a do czasu spieniężenia księguje przychody z najmu. Firma buduje też lokale dla platform Resi 4 Rent (PRS) i StudentSpace (akademiki), w których dodatkowo ma po 30 proc. udziałów. Platforma StudentSpace jest rozwijana od niedawna, w przypadku Resi 4 Rent obowiązuje przedwstępna umowa zbycia części mieszkań z portfela za 2,4 mld zł (zatem 720 mln zł przypada na Echo). Strony czekają na zgodę UOKiK-u.

Platforma Resi 4 Rent dysponowała na koniec grudnia 7,5 tys. gotowych lokali – wspomniana umowa sprzedaży obejmuje 5,3 tys.

W ramach StudentSpace oddano trzy pierwsze akademiki w Krakowie.

W 2025 r. grupa sprzedała 30 proc. swoich udziałów w Office House w Warszawie, wycenionym na 160,5 mln euro, Brain Park C w Krakowie za około 33 mln euro oraz City 2 we Wrocławiu za 31 mln euro. Spieniężono też galerię handlową Libero Katowice za 103 mln euro.

Pieniądze pozostałe po spłacie kredytów inwestycyjnych są reinwestowane w nowe projekty deweloperskie, służą zmniejszaniu zadłużenia oraz są dystrybuowane do akcjonariuszy. W grudniu ub.r. akcjonariusze otrzymali 0,8 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2025 r.

Dodajmy, że w 2026 r. spieniężono kolejną nieruchomość – Brain Park A za 34 mln euro.

