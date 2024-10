PA Nova stawia na handel i magazyny

Polski rynek nieruchomości handlowych ma perspektywę jeszcze przynajmniej dwóch, trzech lat ekspansji, jeśli chodzi o lokowanie nowych obiektów handlowych, ale i później będzie co robić w związku z przebudowami czy modernizacjami. Niemniej PA Nova jest aktywna w innych segmentach, głównie nieruchomości przemysłowo-magazynowych. To informacje przekazane przez menedżerów podczas konferencji wynikowej.

PA Nova stoi na dwóch nogach. Po pierwsze, świadczy usługi generalnego wykonawstwa, współpracuje z sieciami handlowymi oraz deweloperami nieruchomości handlowych. Po drugie, sama jest deweloperem – buduje i komercjalizuje głównie obiekty handlowe, by sprzedawać je inwestorom.

W tej chwili prowadzone są rozmowy z inwestorami w sprawie zbycia dwóch Castoram. Szacunkowa wartość nieruchomości to ponad 100 mln zł, z czego po spłacie kredytów do dyspozycji spółki powinno zostać około 40 mln zł. PA Nova spodziewa się zamknięcia transakcji raczej na początku przyszłego roku. Spółka na koniec czerwca miała w portfelu 12 nieruchomości o powierzchni prawie 131 tys. mkw. o wartości brutto 184 mln euro.

Do czasu sprzedaży aktywów PA Nova czerpie przychody z najmu. W I połowie 2024 r. z tego tytułu przychody sięgnęły prawie 46 mln zł. W tym czasie zostały oddane do użytkowania dwa nowe obiekty: park handlowy w Pyskowicach i jedna z dwóch przeznaczonych do zbycia Castoram – w Białej Podlaskiej.