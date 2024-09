W raporcie półrocznym Grupy Echo Investment uwagę zwraca zakwalifikowanie dwóch funkcjonujących projektów platformy PRS Resi 4 Rent jako aktywów do sprzedaży. Platforma należy w 30 proc. do Echa (spółka jest też nadwornym budowniczym), a w pozostałej części do amerykańskiego funduszu PIMCO i zgodnie ze strategią ma liczyć 11 tys. lokali w 2026 r. Zgodnie z deklaracjami celem partnerów jest wyjście w postaci sprzedaży udziałów w platformie. Skąd więc zakwalifikowanie dwóch projektów do sprzedaży?