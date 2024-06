Kurs Mirbudu nie zamierza się zatrzymywać

Mirbud sprzedał 18,35 mln nowych akcji (17 proc. w podwyższonym kapitale) po 11 zł. Kiedy w kwietniu spółka ogłaszała plany emisji, kurs zjechał z 10,5 zł do 9,1 zł, by już w połowie maja sięgać 12,2 zł. W dniu rozpoczęcia przyspieszonej budowy księgi popytu za walory płacono 11,1 zł. We wtorek padł nowy rekord na zamknięciu sesji - 14,36 zł. Obecna wycena to 14,2 zł.

Wpływy rzędu 202 mln zł brutto z emisji zostaną wykorzystane głównie na wejście na perspektywiczny rynek budownictwa kolejowego, w planach jest przejęcie, Mirbud szacuje nakłady na zakup i dokapitalizowanie na 190-210 mln zł.

Mirbud ma również 5,1 proc. akcji giełdowego Torpolu, którego 38 proc. papierów ma państwo – przez Centralny Port Komunikacyjny. Premier Donald Tusk ogłosił niedawno, że projekt CPK będzie kontynuowany, choć zmodyfikowany. Zgodnie z deklaracjami spółki, zwiększanie zaangażowania w akcjonariacie Torpolu nie jest wykluczone, ale bardziej jako inwestycja kapitałowa niż platforma wejścia na rynek kolejowy.

Mirbud chce też przeznaczyć równowartość 20 mln euro (blisko 90 mln zł) na zakup czterech wytwórni mas bitumicznych do budowy dróg – grupa zbudowała na tym rynku bardzo mocną pozycję.

Pożar wpłynie na wyniki półroczne Mirbudu. Pytanie, jak

Na koniec maja wartość portfela zamówień grupy wynosiła 6,11 mld zł, w tym 4,66 mld zł przypadało na budownictwo infrastrukturalne, czyli różnej klasy drogi. Mirbud jest też akcjonariuszem małego dewelopera mieszkaniowego oraz spółki wynajmującej powierzchnie handlowo-magazynowe. W maju spaliło się duże centrum handlowe Marywilska 44 w Warszawie, co może mieć wpływ na wyniki finansowe za I półrocze – to zależy też od kwestii ubezpieczenia.