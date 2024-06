Kupować IT, unikać węgla? Sektorowy przegląd GPW

Choć nieco ponad tydzień wystarczył indeksowi WIG-banki do odrobienia blisko dwóch trzecich strat z trwających dwa miesiące zniżek, to w kategoriach relatywnych odbicie jest wyraźnie skromniejsze. Potencjalnym katalizatorem pogorszenia nastawienia do banków może być zbliżanie się na świecie niekorzystnych dla branży obniżek stóp procentowych, jednak na otrąbienie końca bankowej hossy jest jeszcze za wcześnie. Co w trawie piszczy w innych branżach?

Zdaniem Janusza Pięty z BM mBanku w handlu lepiej na tle sieci spożywczych prezentują się perspektywy tych odzieżowych (ramka 1). Mateusz Chrzanowski do listy preferowanych branż chętnie dorzuciłby korzystających na słabej sprzedaży nowych aut dystrybutorów części samochodowych – na GPW notowane są papiery InterCars oraz Auto Partner (ramka 2), jednak Pięta ostrzega przed wojną cenową.

– Od dystrybutorów części samochodowych napływają sygnały, że wojna cenowa w tym segmencie się utrzymuje. To oznacza, że marże brutto będą pod presją, i dopóki to się nie zmieni, o poprawę nastawienia inwestorów do spółek będzie trudno – przewiduje Pięta.

W branży TMT (technologie, media, telekomunikacja) warto skupić się na tych dwóch pierwszych składowych (ramka 3), podczas gdy wśród spółek wydobywczych w długim terminie korzystnie prezentuje się KGHM (ramka 4). W przemyśle negatywne niespodzianki wciąż przeważają, ale już nie w takim stopniu jak do niedawna (ramka 5). Zaliczający się do branży przemysłowej dostawcy wyposażenia domu będą uzależnieni od koniunktury na rynku nieruchomości (ramka 6).

Takie spółki jak Amica czy Forte nie mają ostatnio dobrej passy – branża meblarska, do której zalicza się Forte, ucierpiała na wzroście do niedawna najniższych w Europie krajowych cen drewna. Tymczasem kupujący akcje deweloperów mogą o sobie powiedzieć, że „wiedzą, że nic nie wiedzą” (ramka 7). Poprosiliśmy analityków krajowych biur maklerskich o ocenę rynkowych perspektyw poszczególnych sektorów. Oto co nam powiedzieli.