Deweloperzy mieszkaniowi podsumowują sprzedaż w I kwartale 2024 roku

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami w I kwartale 2024 r. osiągnęliśmy zdecydowanie większą sprzedaż rok do roku oraz zbliżoną do wyników z II i III kwartału 2023 r. IV kwartał ub.r. był wyjątkowym okresem, a przez to niemiarodajnym, ze względu na zamknięcie programu „Bk”. Klienci pozostają aktywni na rynku mieszkaniowym, popyt jest duży i stabilny. Dodatkowymi czynnikami stymulującym mogą okazać się zarówno obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku, jak również uruchomienie nowego rządowego wsparcia dla kupujących mieszkanie. W związku z planowanym rządowym programem postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty własne rozwiązanie „Decyzja na raty”, które gwarantuje nabywcom aktualną cenę lokalu, a wydłuża cały proces decyzji zakupowych aż do jesieni br.– skomentował Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.