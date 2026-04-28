To, że firma pokaże rekordowe wyniki, było pewne. Duża zmienność rynkowa w I kwartale sprzyjała brokerowi. Pytanie brzmiało jednak, jak duży będzie zysk netto. Średnia prognoz analityków wskazywała na okolice 500 mln zł. Ostatecznie jest to 535 mln zł. Przychody wyniosły 1,09 mld zł. Najbardziej przychodową klasą aktywów w I kwartale 2026 roku były kontrakty CFD na towary, które odpowiadały za 88,5 proc. przychodów z tytułu operacji na instrumentach finansowych brutto. Na drugim miejscu, z udziałem 5,1 proc., znalazły się kontrakty CFD na waluty, w tym także kryptowaluty.

XTB pokazuje wyniki

– Miniony kwartał potwierdził słuszność naszej strategii rozwoju. Niedawno, bo w październiku 2025 roku, wskazywaliśmy, że nasza baza klientów ma potencjał, aby przy korzystnych warunkach rynkowych wygenerować ponad 500 mln zł zysku netto. Tak też się stało, przy pierwszej nadarzającej się ku temu okazji. Dlatego, mimo rekordowego kwartału w historii spółki, nie spoczywamy na laurach i konsekwentnie realizujemy naszą strategię, opartą na zwiększaniu dynamiki pozyskiwania nowych klientów, wzmacnianiu marki XTB jako aplikacji inwestycyjnej pierwszego wyboru w Europie oraz rozwoju oferty produktowej, aby spełniała oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Z wyników są zadowoleni także sami inwestorzy, którzy z niecierpliwością czekali na to, co ostatecznie pokaże XTB. Teraz kluczowe pytanie brzmi, jak zareaguje na to jutro kurs akcji.

Co do samej firmy to ta zaimponowała również liczbą nowo pozyskanych klientów. Tych w I kwartale było 370 tys. Przełożyło się to na wzrost całkowitej bazy klientów do poziomu ponad 2,5 mln na koniec tego okresu, czyli o 62,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto również podkreślić, że spółka odnotowała rekordową liczbę aktywnych klientów, która osiągnęła poziom blisko 1,27 mln. Stanowi to wzrost o ponad 72 proc. r/r.

Rośnie również wartość nominalna aktywów klientów zgromadzonych na rachunkach XTB. Na koniec marca 2026 roku wynosiła ona ponad 49,5 mld zł. Największy udział w tej kwocie miały akcje oraz ETF-y.

XTB z rosnącą bazą klientów

– Jestem bardzo zadowolony z rosnącej dynamiki pozyskiwania klientów. Mimo coraz większej skali prowadzonych działań nadal utrzymujemy odpowiednią dyscyplinę kosztową, a koszt pozyskania klienta pozostaje na stabilnym poziomie. Cieszy również fakt, że XTB zyskuje na znaczeniu na kluczowych dla nas rynkach zagranicznych, takich jak Francja i Niemcy. Wierzę, że ogłoszone niedawno projekty marketingowe, m.in. współpraca z Paris La Défense Arena czy sponsoring mistrzostw świata w koszykówce, pozwolą nam jeszcze mocniej zaistnieć w świadomości tamtejszych inwestorów – mówi Arnaout.

W pierwszym kwartale 2026 roku spółka rozszerzyła handel opcjami kupna i sprzedaży o kolejne rynki – Hiszpanię oraz Niemcy. Szczególnie istotny jest rynek hiszpański, na którym spółka miała dotychczas ograniczone możliwości promocyjne związane z regulacjami dotyczącymi kontraktów CFD.

Warto również odnotować, że Plany Inwestycyjne 2.0 weszły w kolejną fazę rozwoju. Kontynuowane są również prace nad udostępnieniem handlu kryptowalutami na rynku spot. Pierwszym rynkiem, na którym pojawi się ta funkcjonalność, będzie Cypr – zgodnie z planem w I połowie 2026 roku. W dalszej kolejności rozwiązanie to będzie wdrażane w regionie LATAM oraz na innych rynkach europejskich, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych. Spółka podkreśla, że pozostaje zainteresowana uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia również w Polsce, o ile pojawi się taka możliwość.