Sprzedaż akcji XTB nie robi już wrażenia

O ponad 3 proc. taniały we wtorkowy poranek akcje firmy XTB. Tak rynek zareagował na kolejną sprzedaż papierów spółki w przyspieszonej budowie książki popytu (ABB). W trakcie trwania sesji akcje spółki odrabiały jednak straty i w pewnym momencie były blisko tego, by wyjść na plus. Wiele więc wskazuje na to, że kolejne transakcje ABB w przypadku XTB nie robią już większego wrażenia na inwestorach.

Mniejszy pakiet

Po publikacji wyników za I kwartał inwestorzy od razu zaczęli spekulować czy i kiedy może dojść do kolejnej sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza. Jak się okazało, spekulacje te nie były bezpodstawne. W poniedziałek po sesji podmiot XX ZW Investment Group, powiązany z założycielem spółki, Jakubem Zabłockim, poinformował o chęci sprzedaży ponad 9,4 mln walorów, czyli około 8 proc. całości. Pakiet znalazł swoich nabywców. Cena w ABB ostatecznie ustalona została na 78 zł, podczas gdy w poniedziałek na zamknięciu notowań za jedną akcję XTB płacono na rynku 84,5 zł. Oznacza to, że łączna wartość sprzedanego pakietu wyniosła ponad 733 mln zł. Rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu prowadziły Santander Bank Polska wraz z Banco Santander oraz UBS. XX ZW przed sprzedażą akcji posiadał 43,78 proc., a po transakcji ma ich 35,78 proc.

„Zamiarem akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. W związku z ABB akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB” – można było przeczytać w komunikacie przekazanym przez XTB.