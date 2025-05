Według najnowszych danych KDPW, XTB na koniec kwietnia prowadziło 491,7 tys. rachunków maklerskich, podczas gdy BM mBanku miało ich 482,4 tys. Tym samym BM mBanku, które od marca 2010 było liderem rynku, zostało zepchnięte ze szczytu. W samym kwietniu, XTB przybyło 25,4 tys. nowych rachunków. W BM mBanku ta liczba zwiększyła się o 2,9 tys. W skali całego rynku liczba rachunków maklerskich wzrosła o 33,4 tys. i ich liczba na koniec miesiąca wyniosła 2,11 mln (trzeba jednak pamiętać, że dane KDPW nie rozróżniają, które konta są aktywne, a które nie). Jak to historyczne wydarzenie komentują przedstawiciele XTB?



- To z pewnością ważny kamień milowy w historii naszej firmy - mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. - Demokratyzacja świata inwestycji to jedna z naszych głównych misji, dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój technologiczny, produktowy oraz kampanie edukacyjne. Od lat konsekwentnie odczarowujemy świat finansów nie tylko dla Polaków, ale i na innych europejskich rynkach oraz w regionie Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej. Ten historyczny wynik to tylko potwierdzenie tego, że obrana przez nas droga jest właściwa i idziemy w dobrym kierunku. Jestem jednak przekonany, że to dopiero początek i Polacy coraz częściej będą brać sprawy swojej przyszłości finansowej we własne ręce - dodaje Arnaout.

XTB z największą liczbą rachunków maklerskich. Co stoi za sukcesem?

Jak podkreśla spółka, szczególną rolę w sukcesie pełni rosnące zainteresowanie produktami emerytalnymi. W ostatnim czasie oferta wzbogaciła się o produkty umożliwiające inwestowanie długoterminowe – zarówno w Polsce, jak i na innych kluczowych rynkach europejskich. Przykładem są IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) w Polsce, ISA (Individual Savings Accounts) w Wielkiej Brytanii oraz PEA (Plan d'Épargne en Actions) we Francji. Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku, klienci XTB posiadali już 55 tys. kont IKE. Z myślą o długoterminowych inwestorach, aplikacja już wcześniej wprowadziła Plany Inwestycyjne z funkcją automatyzacji inwestycji.

Nowością w 2025 roku jest eWallet z kartą wielowalutową, umożliwiający szybkie płatności w różnych walutach, ich wymianę bez prowizji, natychmiastowe transfery między kontami i wypłatę zbliżeniowo z bankomatów na całym świecie. Dostawcą usług eWallet, w tym rachunków płatniczych i karty, jest DiPocket UAB, Instytucja Pieniądza Elektronicznego zarejestrowana przez Bank Litwy. Karta jest wystawiona na licencji Mastercard. Zgodnie ze strategią XTB, produkt będzie stale rozwijany i wzbogacany o nowe funkcje w nadchodzących miesiącach.