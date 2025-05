Powtórka z rozrywki w XTB. Główny akcjonariusz znów sprzedaje akcje

XX ZW Investment Group to podmiot powiązany z założycielem spółki Jakubem Zabłocki. Przed sprzedażą posiadał on 43,78 proc. akcji XTB. Po sprzedaży jest to 35,78 proc. akcji.

"Zamiarem akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. W związku z ABB, akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB" - czytamy w komunikacie przekazanym przez spółkę.

Rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu prowadziły Santander Bank Polska wraz z Banco Santander oraz UBS.

XX ZW Investment Group nie pierwszy raz sprzedaje akcje XTB. Ostatnio do podobnej transakcji doszło w we wrześniu ubiegłego roku, a jeszcze wcześniej w lutym 2024 r. We wrześniu cena sprzedaży w ABB wynosiła 62,5 zł, a w lutym 41 zł za jeden papier. Teraz sprzedaż nastąpiła przy cenie 78 zł. W poniedziałek na zamknięciu notowań za jedną akcję XTB płacono na rynku 84,5 zł.