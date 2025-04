To już w zasadzie jest norma. Każdy kolejny miesiąc przynosi wzrost liczby rachunków maklerskich. Według najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ich liczba w marcu zwiększyła się o blisko 30 tys., i na koniec miesiąca osiągnęła poziom 2,076 mln. Tradycją jest także to, że wzrost napędza głównie jednak firma czyli XTB.

XTB zwiększa liczbę kont i atakuje lidera

W marcu XTB przybyło prawie 23,5 tys. rachunków maklerskich. Wynik ten okazał się nieosiągalny dla reszty uczestników rynku. Do udanych miesiąc mogą zaliczyć jednak również BM mBanku (wzrost o prawie 2,3 tys.), BM PKO BP (niemal 1,2 tys.) czy też BM ING Banku Śląskiego (niemal 1,1 tys.).

Czytaj więcej Biura maklerskie Prezes XTB: nie widzimy potrzeby zatrzymywania większej części zysków Mimo, że XTB planuje w tym roku znaczący wzrost wydatków na marketing, to jak przekonuje Omar Arnaout, prezes spółki, nie jest to przeszkodą w wypłacie dywidendy.

XTB wykonało jednak kolejny krok do tego by stać się rynkowym numerem jeden jeśli chodzi o liczbę prowadzonych rachunków. Firma jest o krok od tego by prześcignąć wieloletniego lidera czyli BM mBanku. W XTB na koniec marca liczba prowadzonych rachunków wynosiła 466,3 tys., zaś w BM mBanku było ich 479, tys. Można więc założyć, że przy obecnych tendencjach już w kwietniu XTB może wyjść na pozycję lidera.

Oczywiście trzeba też brać poprawkę na fakt, że dane KDPW nie rozróżniają, które konta można zaliczyć do aktywnych, a które służą jedynie podbiciu statystyk.