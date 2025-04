Wczoraj poznaliśmy rekomendację zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 r. Na dywidendę chce on przeznaczyć 640,7 mln zł. Daje to 5,45 zł dywidendy na akcje, podczas gdy rok wcześniej było to 5,02 zł (w sumie była to kwota 590,2 mln zł). Stopa dywidendy przy obecnym kursie oscyluje w graniach 8 proc. Pozostała część zysku czyli 214,4 mln zł ma być przeznaczone na kapitał rezerwowy. - Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię, której istotnym elementem jest polityka dywidendowa. Trzymamy się jej, dlatego po raz kolejny rekomendujemy wypłatę 75 proc. zysku netto w formie dywidendy. Zgodnie ze stanowiskiem KNF opublikowanym w dniu 10 grudnia 2024 r. jest to maksymalny poziom jaki możemy wypłacić - tłumaczy Omar Arnaout, prezes XTB.

Reklama

XTB nie widzi przeszkód w wypłacie dywidendy

Inwestorzy zastanawiali się jednak, czy XTB nie zaskoczy dywidendą szczególnie, że w tym roku planowane są większe wydatki marketingowe. Według wcześniejszych zapowiedzi mają one wzrosnąć nawet o 80 proc. licząc rok do roku. - Ten rok jest dla nas naprawdę bardzo ważny. Wewnętrznie uważamy, że jest to nawet jeden z najważniejszych okresów w historii spółki. Chcemy umocnić naszą pozycję nie tylko na rynkach, gdzie już jesteśmy liderem, ale również tam, gdzie nie jesteśmy nawet w gronie najważniejszych pięciu graczy. Przykładami takich rynków są Francja, Wielka Brytania czy też Niemcy. Czujemy jednak, że to teraz jest dobry czas by móc konkurować z największymi firmami na świecie i dlatego wydatki marketingowe w tym roku będą znacząco większe. Jeśli my nie staniemy się liderem w obszarze inwestycji, to zrobi to ktoś inny – tłumaczył w lutym w Parkiet TV Omar Arnaout.

Czytaj więcej Biura maklerskie Prezes XTB: To może być najważniejszy rok w historii firmy Jeśli chcemy osiągnąć jeszcze większy sukces, to musimy kontynuować strategię związaną z produktami i innowacyjnością, ale też musimy mocniejszy nacisk położyć na działania marketingowe – mówi Omar Arnaout, prezes XTB.

Teraz szef XTB przekonuje, że planowane większe wydatki nie są przeszkodą w podziale zysku. - Z biznesowego punktu widzenia nie widzimy potrzeby zatrzymywania większej części zysków w spółce. Zarówno planowane działania marketingowe, jak i inwestycje związanych z ekspansją zagraniczną, jesteśmy w stanie w pełni sfinansować z zysków zatrzymanych – przekonuje prezes firmy.

Zarząd chce aby dzień dywidendy przypadł na 16 czerwca. Dniem wypłaty miałby być 25 czerwca.