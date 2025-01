Doroczny ranking „Parkietu” – analitycy BM Pekao najlepsi

Handel i dystrybucja oraz e-commerce

Tomasz Sokołowski | Santander BM

Tomasz Sokołowski z Santander BM po raz kolejny święci podwójny sukces. Znów okazał się najlepszy w dwóch kategoriach: handel i dystrybucja oraz e-commerce i może czuć się jednym z większych wygranych rankingu. W dziedzienie handel i dystrybucja walka o zwycięstwo była jednak bardzo zacięta. Sokołowski uzyskał w niej 55,5 pkt. Mocno po piętach deptała mu jednak Sylwia Jaśkiewicz z DM BOŚ, która zdobyła 50 pkt i która w porównaniu z poprzednią edycją zaliczyła awans o jedno oczko. Trzecie miejsce przypadło w udziale dwóm analitykom. Zarówno Grzegorz Kujawski z Trigon DM, jak również Dariusz Dziubiński z BM Pekao uzyskali bowiem po 44 pkt. Dziubiński rok temu był drugi, a Kujawski powtórzył swój wynik (wtedy zajął trzecie miejsce ex aequo z Jaśkiewicz).

O ile w handlu i dystrybucji można mówić jeszcze o zaciętej rywalizacji, tak w przypadku e-commerce zwycięstwo Sokołowskiego okazało się już bezdyskusyjne. W tej kategorii uzbierał on aż 96,5 pkt. Drugi, Piotr Łopaciuk z BM PKO BP, zdobył 70,5 pkt. Na trzecim miejscu uplasował się Grzegorz Kujawski, który uzyskał 55 pkt. Jest to powtórzenie podium w tej kategorii z ubiegłorocznego rankingu analityków.

Strategia rynkowa

Maciej Marcinowski | Trigon DM

Strategia rynkowa to szczególna kategoria w rankingu analityków. Przez niektórych nazywana jest nawet „królewską”. Kto zaś jest jej królem? Po raz kolejny okazał się nim Maciej Marcinowski z TrigonDM, który odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. W tym roku w głosowaniu zdobył on 75 pkt. Na drugim miejscu znalazł się, podobnie zresztą jak rok temu, Piotr Zielonka z Santander BM z wynikiem 55,5 pkt. Na podium znalazł się także Tomasz Duda, który uzbierał 52 pkt, który tym samym wrócił w tej kategorii do rynkowego Top3.

Analiza techniczna

Piotr Neidek | BM mBanku

Chociaż głosowanie na najlepszego analityka technicznego jest przez niektórych kwestionowane, to jednak wciąż budzi ono wiele rynkowych emocji. W tamtym roku doszło do sporej niespodzianki, gdyż kategorię tę wygrał Sobiesław Kozłowski z Noble Securities, który przerwał hegemonię Piotra Neidka z BM mBanku. W tym roku Neidek wziął jednak rewanż i powrócił na szczyt, a jego zwycięstwo okazało się bezdyskusyjne. W głosowaniu uzyskał on 49 pkt. Sobiesław Kozłowski tym razem musi zadowolić się drugim miejscem. Jego wynik to 36,5 pkt. Na trzeciej pozycji uplasował się z kolei Marcin Działek z Santander BM, który zdobył 35,5 pkt.

Jak powstawał ranking analityków giełdowych?

W tej edycji rankingu mamy 14 kategorii sektorowych, czyli dokładnie tyle, ile w poprzedniej edycji. Nie zmieniły się również zasady głosowania. Tradycyjnie w zestawieniach sektorowych zarządzający wybierali trójkę najlepszych analityków, przyznając im punkty od 3 do 1, gdzie 3 było najlepszą oceną. Od kilku edycji według odmiennych kryteriów dokonywany jest wybór najlepszego analityka bez podziału na sektory oraz najlepszego zespołu analitycznego. Są to dwie oddzielne kategorie, którym towarzyszą też oddzielne głosowania. W tych dwóch przypadkach przyznawane są noty od 5 do 1 pkt, gdzie 5 pkt jest oceną najlepszą.

W tegorocznej edycji zmieniły się jednak zasady liczenia głosów. Po wcześniejszych konsultacjach przeprowadzonych z analitykami, zdecydowaliśmy przypisać niższą wagę (x0,5) dla ocen funduszy, których aktywa zainwestowane na GPW nie przekraczały 50 mln zł (zarządzający podczas głosowania określali przedział aktywów, które są zainwestowane w akcje notowane na GPW, bez tego głosy były nieważne). W sumie otrzymaliśmy ankiety od 53 zespołów zarządzających.