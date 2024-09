Branża maklerska w wirze technologicznych zmian

– Bardzo dużą zmianą i ogromnym wyzwaniem jest dostosowanie do WATS, które skutkuje daleko idącymi zmianami w systemach oraz komunikacji z systemem GPW, które to zmiany giełda planuje wprowadzać już w listopadzie 2025 r. Równolegle trwają intensywne prace nad dostosowaniem wszystkich elementów aplikacji klienckiej do wymogów WCAG/EAA, co pozwoli uzyskać wysoką dostępność aplikacji dla osób niepełnosprawnych – zakładamy, że uda się nam je wprowadzić z początkiem przyszłego roku. Interesującym wyzwaniem dla BM ING jest także modernizacja architektury systemu z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam zwiększyć niezawodność, wydajność i skalowalność systemów w stopniu nieporównywalnym do obecnie stosowanych rozwiązań – mówi Dariusz Maliszewski, menedżer w BM ING. Brokerzy, za którymi stoją duże grupy bankowe, a jest to lwia część rynku, korzystają zresztą z doświadczenia bankowego.

– Bankowość już od jakiegoś czasu opiera się bardzo mocno na technologii i unowocześnia się, wykorzystując nowe technologie. Nasi klienci chcą korzystać z „lekkich, łatwych i przyjemnych” aplikacji, najlepiej łączących wiele funkcjonalności. I w tym kierunku zmienia się bankowość w Polsce i na świecie, w tym też biura maklerskie. W Banku Pekao nieustannie rozwijamy naszą aplikację mobilną PeoPay i kanał zdalny Pekao24, dodając oprócz bankowych także inne rozwiązania. Nowe produkty i usługi tworzymy tak, aby technologia była wsparciem dla naszych klientów, ułatwiała zrozumienie i zachęcała do skorzystania z oferty Banku Pekao – mówi Marcin Wlazło, dyrektor BM Pekao.

Nie trzeba jednak mieć za sobą grupy bankowej, by móc się rozwijać technologicznie. Dowodem na to jest firma XTB, która pod kątem rozwoju technologicznego odskoczyła pozostałym brokerom. Dość powiedzieć, że w działach technologicznych w XTB na koniec I półrocza zatrudnione były 464 osoby, a koszty działu rozwoju IT wyniosły ponad 77 mln zł.

– Nasz produkt jest napędzany technologią, dlatego zmiany technologiczne bezpośrednio przekładają się na rozwój produktowy. Na początku września zwiększyliśmy bezpieczeństwo platformy XTB poprzez wdrożenie wieloskładnikowego uwierzytelniania. Kolejnych nowości technologicznych można się spodziewać już na początku czwartego kwartału – to wtedy planujemy wprowadzenie konta emerytalnego IKE oraz karty wielowalutowej. Jednocześnie wprowadzamy wiele innych, mniejszych usprawnień w obecnej wersji platformy XTB, zarówno desktopowej, jak i mobilnej. Jeszcze w tym roku chcemy też zaproponować inwestorom odświeżoną, bardziej intuicyjną wersję platformy XTB – mówi Adam Dubiel, szef działu technologii w XTB.