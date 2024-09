Technologiczny wyścig w branży maklerskiej wyraźnie przyspiesza

Czytaj więcej Biura maklerskie Branża maklerska w wirze technologicznych zmian Lista domów i biur maklerskich, które są w trakcie wprowadzania technologicznych nowości dla klientów, jest bardzo długa. Przed branżą stoi jednak jeszcze większe wyzwanie, czyli przygotowanie nowych rozwiązań pod nowy system giełdowy.

W końcu pozwala łączyć wiele produktów w jednym miejscu. Ponadto dzięki technologii skalujemy biznes i procesy do obsługi ponad miliona inwestorów i ich transakcji, wykorzystując do tego m.in. rozwiązania sztucznej inteligencji – to część, której nasi użytkownicy nie widzą, ale bez sprawności organizacyjnej nie da się budować doskonałych produktów dostępnych jako aplikacje mobilne czy desktopowe – mówi Adam Dubiel, szef działu technologii w XTB.

Brokerzy od kolejnych zmian technologicznych nie uciekną, nawet gdyby chcieli. Jest to już nie tylko kwestia rywalizacji o klientów, ale też walka o „przetrwanie”. Niezależnie bowiem od pomysłów skierowanych bezpośrednio do inwestorów branża musi także dostosować swoje rozwiązania technologiczne do nowego giełdowego systemu transakcji WATS, który według ostatnich planów ma ruszyć 10 listopada 2025 r. Temat ten już teraz jednak spędza sen z powiek maklerom. Największe wyzwania, zmiany i wydatki wciąż są jeszcze przed branżą.